BIOCKAGING : «Nous donnons une seconde chance aux résidus agricoles»

• Votre projet en quelques mots :

Le projet est une CleanTech dont la mission consiste à convertir les résidus agricoles en emballages alimentaires naturellement biodégradables et durables. Cette alternative abordable et évolutive au plastique à usage unique constitue une matière première durable qui ne nécessite aucun additif chimique, et convient à une production à grande échelle et peut concurrencer le carton et le plastique en termes de prix et de qualité.

•En quoi votre produit est-il innovant ?

L’innovation de notre produit réside dans sa composition naturellement biodégradable, compostable et sans danger pour les aliments. Les fibres naturelles développées par BIOCKAGING offrent des caractéristiques polyvalentes, adaptables à une large gamme de solutions. Ils sont durables et sans odeur, produits à partir de résidus agricoles. L’aspect innovant s’incarne aussi au niveau de notre activité, favorisant l’économie circulaire et verte.

Fabriqué 100% à partir de déchets, nos emballages vivent un processus de fabrication dix fois plus rapide que celui des emballages plastiques, et cela, sans émission à effet de gaz CO2.

• Comment votre aventure a-t-elle commencé ?

Écologie et économie, vision et mise en œuvre, global et local, taille et impact, ces mots m’ont toujours accompagnée dans ma recherche constante pour rendre le monde plus durable grâce à des matériaux et des solutions naturelles….

