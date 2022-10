«Nous disposons du plus grand tournoi de foot d’entreprise au Maroc»

Notre groupe est fortement engagé pour le sport et le bien-être au travail. Depuis 2013, nous sommes allés de manière intuitive sur la question du sport en commençant par le marathon pour intégrer progressivement d’autres activités comme le cycling ou encore le football qui reste par excellence un sport fédérateur. Nous avons démarré en 2014 avec 30 équipes et nous en sommes actuellement à plus de 100 équipes, plus de 1 300 participants et surtout la mise en place de la «Botola Intelcia», le plus grand tournoi de foot d’entreprise au Maroc. Nous comptons aussi bien des collaborateurs au niveau national qu’au niveau des filiales africaines (Sénégal, Cameroun, l’Ile Maurice…).

Nous faisons également de la sensibilisation, que ce soit à travers des team-building, organisation de semaine de bien-être, des webinaires pour toucher une large population des collaborateurs. Ce qui nous a conduits par la suite à mettre en place une plateforme digitale qui dispose des contenus variés sur le bien-être, la nutrition ou encore le sport.

L’impact du sport sur les personnes n’est plus à démontrer. Plus de 89% de nos collaborateurs ont confirmé que tous les programmes mis en place ont contribué à leur bien-être.