Mon manager ne parle jamais de mon travail

Quel dommage que votre entreprise ne sache pas valoriser votre travail et profiter ainsi pleinement de votre savoir-faire !

Votre boss a tout faux !

S’arroger le travail d’un collaborateur est une erreur managériale de débutant qui peut s’expliquer par deux éléments: l’égo et le manque de confiance en soi. Rappelez-vous d’une chose : Avant tout c’est SON problème et non le VÔTRE.

Même si vous êtes directement concerné, prenez conscience que sa problématique est bien plus importante que la vôtre car, en ces temps où le bassin de l’emploi se resserre (et notamment dans votre métier) chaque jour un peu plus, où la marque employeur devient aussi (si ce n’est plus) importante que l’image de marque grand public, il est complètement illogique de se comporter de cette manière…

Les entreprises à la discipline de fer

Ces entreprises ont un système hiérarchique qui ressemble plus à une tour imprenable qu’à une passerelle permettant de faire évoluer la carrière.

Ainsi, les patrons ne parlent qu’aux patrons, les directeurs qu’aux directeurs et ainsi de suite… Ces entreprises sont très rapidement dépassées et ce, pour plusieurs raisons :

• Notre monde exige que les entreprises soient réellement agiles (et pas que pour faire joli sur un site web)

• La concurrence va vite, et il s‘agit d’aller au moins au même rythme !

• Les collaborateurs sont volatils, et quittent une entreprise (pour très rapidement en retrouver une autre plus agile) aux pratiques obsolètes, qui ne savent pas exploiter leurs compétences et encore moins leur donner un réel rôle au sein de la structure.

• Les actionnaires sont de plus en plus «anonymes» et exigent la performance avant toute chose.

Les organigrammes fonctionnels sont d’ailleurs de moins en moins utilisés pour faire place à une organisation en mode projet, plus flexible et collant bien mieux à la réalité d’aujourd’hui.

Aussi, si vous avez intégré ce type d’entreprise «moins 3.0», alors votre manager a quelques circonstances atténuantes, puisqu’il ne fait qu’appliquer les directives.

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement