Les concours d’innovation, un tremplin pour l’entrepreneuriat

Après une année 2020 difficile, les concours d’innovation reprennent du bon pied. Il faut dire que depuis le début de la crise sanitaire, les écoles et universités ont su faire preuve d’agilité et capacité à évoluer dans les contextes les plus difficiles, notamment dans le domaine de l’éducation et la santé. C’est dans ces deux domaines que la French Tech Maroc, communauté internationale d’entrepreneurs et start-uppeurs, a lancé son concours d’idées #HackTonFutur adressé aux élèves du Maroc, du niveau de 4e et jusqu’à la terminale, et ce dans le but de proposer des solutions technologiques, viables et concrètes, répondant aux défis auxquels le continent fait face, notamment ceux liés à l’éducation et à la santé.

Pour Jérôme Mouthon, Président de La French Tech Maroc, «accompagner le potentiel de la jeunesse en dynamisant l’écosystème entrepreneurial c’est aussi créer la relève. A travers des initiatives telles que ce concours, nous voulons semer aujourd’hui les graines qui donneront les jeunes pousses de demain et faire en sorte que la culture d’entreprendre soit perçue par les jeunes et leur entourage comme une voie de réussite».

Se forger une personnalité d’entrepreneurs

Pas moins d’une centaine de projets ont été adressés à la French Tech pour en sélectionner la moitié et au final retenir 5 projets. De belles initiatives dont les élèves ont su faire preuve de créativité. Pour exemple, l’équipe Coachmi a mis en place une plateforme de soutien scolaire qui aide les élèves à renforcer leur apprentissage à travers l’analyse de leurs notes et via des tests d’évaluation. Pour sa part, l’équipe eSanté propose une gestion plus efficace du carnet de santé, en le dématérialisant et donner l’accès des données au patient mais aussi des fonctionnalités intéressantes avec des push de rappel par exemple pour la vaccination.

Les équipes sélectionnées auront également l’occasion de bénéficier du mentorat des représentants des organisations qui apportent leur soutien au concours, à savoir Orange, la Fondation Crédit du Maroc, Tectra et bien d’autres.

Les élèves pourront ainsi se forger une personnalité d’entrepreneurs avant même de basculer dans le monde professionnel.