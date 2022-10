«Le sport peut s’intégrer dans un mode de management au développement professionnel de chacun»

Historiquement, la stratégie de notre entreprise en matière de sport s’est construite sur plusieurs années au Maroc. Bien évidemment, le football vient en premier lieu comme sport de prédilection auprès de nos collaborateurs avec la constitution d’une vingtaine d’équipes qui participent à de différents tournois organisés au niveau national. D’autres collaborateurs sont également engagés sur le marathon. Grâce à notre programme «Orange marathon team», plus d’une cinquantaine de nos sportifs s’investissent à temps plein dans les différentes compétitions auxquelles nous sommes associés. Et plus récemment, nous avons constaté un intérêt grandissant pour le triathlon.

Proposer des activités sportives en entreprise revêt son lot d’avantages. L’approche permet notamment de développer la cohésion interne, d’améliorer la productivité des collaborateurs, l’agilité mais également d’agir sur leur bien-être de manière générale.

Parce que le sport peut apporter de l’émotion, de l’énergie, de l’innovation, il peut s’intégrer dans un mode de management attentif au développement professionnel de chacun.