«Le sport peut porter les plus importants enjeux de l’entreprise»

Aujourd’hui, notre groupe dispose de plus de 270 000 collaborateurs à travers le monde. Les fédérer en termes de management, d’enjeux exécutifs, de cohésion, de partages de bonnes pratiques…et arriver à toucher une telle diversité à travers le monde n’est pas chose facile.

Bien évidemment, le sport peut être une réponse à ces enjeux et plus particulièrement aux différentes thématiques qui touchent l’entreprise que ce soit en termes de vision stratégique de management, de RSE, de fidélisation des collaborateurs, de prévention des risques, de santé et sécurité au travail et aussi de bien-être au travail. Sans parler des enjeux de diversité comme la féminisation des instances, l’intégration des personnes en situation de handicap ou encore l’intergénérationnel.

Notre filiale au Maroc a su très vite adopter les initiatives du groupe et imprégner une culture du sport au niveau local. Le sport en entreprise devient ainsi un catalyseur de la diversité, un accélérateur de cohésion, un levier de la construction d’un esprit d’équipe et d’une fierté d’appartenance.

Dans notre groupe, notre communauté compte plusieurs milliers de collaborateurs qui partagent leurs passions et se soutiennent mutuellement, en échos aux valeurs du groupe.