«Le futur of work du DRH sera de gérer les différents contrats de travail»

Le DRH a été en 1ere ligne durant les différentes crises que nous avons connues depuis plus d’une décennie. Cette expérience du confinement et de la crise sanitaire a démontré que le rôle du DRH n’était pas simplement limité à de la gestion du personnel, mais un vrai rôle de chef d’orchestre.

L’élément humain est le principal asset de l’entreprise et que le DRH doit continuer à se battre pour que le capital humain demeure au centre de toutes les préoccupations de l’entreprise. Il n’y aura jamais de performance économique sans performance sociale. Le principal enjeu pour le DRH a été de faire face à l’hybridation des formes de travail. Fini la gestion classique des contrats de travail. Aujourd’hui, on doit gérer au moins une dizaine de contrats : CDI, CDD, contrat d’intérim, contrat de mission, contrat de chantier, free-lances, auto-entrepreneurs…

Le futur of work d’un DRH sera de gérer les différents types de contrats mais aussi l’individualisation de la gestion humaine des nouvelles générations, donner plus d’importance à l’intelligence collective, la gestion de la diversité inclusive et enfin renforcer la culture d’entreprise et pourquoi pas assurer une symétrie entre l’expérience collaborateur et l’expérience client.