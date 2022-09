«Le futur exige un environnement d’apprentissage collaboratif riche en technologie»

L’Edtech est un secteur en plein essor à travers le monde, y compris le Maroc. Il séduit aussi bien les étudiants, entreprises que les gouvernements. Comment les jeunes entrepreneurs s’y mettent ? Quels services proposent-ils ? Eléments de réponses avec Asmaâ Fenniri, Senior Directeur Marketing Digital et Innovation à Honoris United Universities et membre du Board de La French Tech Maroc

• Comment évolue le secteur de l’Edtech à travers le monde ? Qu’est-ce qui pousse les jeunes à entreprendre dans ce domaine ?

L’Edtech est un secteur en plein essor à travers le monde, une conséquence de la pandémie qui a été un véritable catalyseur de contenu et services utilisant les nouvelles technologiques pour enrichir l’apprentissage et les formations. Il est avéré que la technologie est un levier d’engagement et d’autonomisation des apprenants mais utilisée sans stratégie pédagogique et sans composante humaine, cela ne peut aboutir à une bonne expérience pour un apprenant. Beaucoup de leçons ont été tirées du tournant massif vers l’apprentissage online/à distance depuis la crise sanitaire et nous assistons naturellement à …

