«Le DRH n’est pas dans une position très agréable face à la pression des salariés»

• La cherté de la vie a-t-elle eu un impact sur le moral des effectifs ? Quelles sont les conséquences de cet impact sur l’organisation ?

Plutôt la cherté de la vie a eu un impact sur la poche des effectifs. Les signes de lutte contre leur chute deviennent de plus en plus visibles. Il est évident que le moral ne soit pas au beau fixe.

Certains ont vendu leurs voitures et réclament le transport du personnel. Dans d’autres entreprises nous constatons une croissance inédite du nombre de demandes de revue salariale, de prêts, et/ou d’avances sur salaire. Le moral, certes, est impacté, car les salariés se battent pour garder leur niveau de vie habituel et ne pas glisser vers le bas.

Il y a lieu de noter aussi qu’une vague de mobilité est ressentie sur le marché de l’emploi. Les entreprises n’ayant pas la capacité financière leur permettant de répondre aux demandes d’augmentation salariale de leurs collaborateurs commencent à perdre des plumes.

Ces mouvements d’effectifs ont commencé à se faire sentir après la crise sanitaire et se sont accélérés après cette vague de hausse des prix. Le salarié est désormais à la recherche (quelque part légitime) du mieux disant pour ne pas couler davantage.

• Quels sont les effets indésirables que vous avez pu constater à ce niveau ?

Pour l’entreprise, certaines ont perdu des talents, d’autres subissent des pressions syndicales croissantes….

