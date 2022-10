«Le bien-être est une condition sine qua non de notre réussite»

• C’est un groupe qui emploie environ 10 500 collaborateurs, comment se manifeste le bien-être au sein de ce groupe ?

Nous comptons effectivement plus de 10 500 collaborateurs opérant sur les quatre régions au Maroc et nous savons par-dessus tout que ce sont eux qui font de nous ce que nous sommes et qui nous permettent d’offrir à nos clients des services de qualité. La question du bien-être est donc évidemment centrale et même une condition sine qua non de notre réussite.

Dans un contexte marqué par la Covid 19, notre entreprise a ainsi davantage investi dans le domaine de la santé, notamment en incluant le télétravail afin de favoriser l’équilibre de la vie professionnelle et personnelle.

Nous avons aussi développé une formation spécifique sur les opérations de travail à domicile / à distance et avons formé nos responsables pour qu’ils s’adaptent à cette nouvelle façon de travailler, tout en assurant un bon fonctionnement de notre activité. Nous avons également mis en place un programme interne de bien-être de nos collaborateurs, nous offrons un soutien par le biais de conseils et d’orientations sur les meilleures pratiques dans les situations difficiles.

• Quelles sont les actions mises en place pour assurer un épanouissement de vos collaborateurs ?

Le bien-être au travail est indispensable à la qualité de nos prestations. La reconnaissance du travail de nos collaborateurs, la responsabilisation, la confiance, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle sont des valeurs ancrées chez nous. Nous avons un département dédié au Well-being au sein de la société. Nos piliers reposent sur certaines actions, a savoir…

