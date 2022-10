La mutation au cœur des préoccupations

La fonction RH au Maroc, à l’instar d’autres régions du monde, affronte de nouveaux challenges : les dispositifs relatifs à la santé et à la sécurité au travail, la législation du travail à faire évoluer, le télétravail comme mode complémentaire à incorporer dans les dispositions des entreprises et de la législation du travail, la révolution digitale, la grande démission et la guerre des talents, la crise géopolitique au passage et bien d’autres. Tous ces facteurs ont fait accélérer la prise de conscience sur les mutations que doit connaître l’entreprise dans son mode de management et la manière dont elle doit créer de la valeur en étant plus inclusive et pourquoi pas les anticiper.

Cette année, la 24e édition de l’International HR Summit de l’Association des gestionnaires et formateurs du personnel (AGEF), tenue les 14 et 15 octobre à Marrakech, a voulu se tourner vers l’avenir en invitant les dirigeants mais aussi les professionnels des ressources humaines à repenser la fonction RH et l’entreprise de demain.

Zakaria Rbii, président de l’AGEF, a souligné lors de l’ouverture que «les mutations sont nombreuses et complexes pour lesquels les RH sont un élément clé. Ils sont appelés à assurer une veille permanente pour anticiper et piloter les changements en amont».

Dans son intervention, Charles-Henri Besseyre des Horts, professeur émérite de HEC Paris, a rappelé également que «les turbulences amènent les entreprises à plus d’innovation, notamment en allant vers des modèles de management basés sur la confiance et la subsidiarité. C’est donner plus de liberté aux employés pour améliorer l’expérience client». Le professeur n’a pas manqué de citer les exemples des entreprises Southwest Airlines et le groupe Michelin qui ont su repenser leur mode de management.

Il est vrai que de manière générale les entreprises ont su s’adapter face à ces turbulences qu’on vit de manière durable. Après tout, le management n’est que du bon sens. D’ailleurs, les entreprises les plus résilientes sont celles qui ont enclenché une dynamique en interne à travers des actions de mise en place d’espaces sécurisés de libération de la parole autour du vécu du traumatisme de la crise, des espaces de créativité et d’intelligences collectives.

Pour Gael Dutheil La Rochelle, PDG de Comeca Group, spécialisé dans l’industrie du transport, «la principale conséquence de ces turbulences est que le rôle du dirigeant est complètement bouleversé. Créer une stratégie à long terme ne sert plus à grand-chose. Les objectifs sont désormais à court-terme et nous continuons, malgré ce contexte émaillé d’incertitudes, à redonner du sens à nos équipes».

Idem pour le groupe hôtelier Accor Gestion Maroc dont le défi a été de réimaginer d’autres opportunités du business et ce, en se réinventant et en réinventant les offres, les produits, les process, l’organisation et méthodes de travail. L’engagement des collaborateurs a été mis à rude épreuve, puisqu’il a été question de réconcilier ceux qui sont restés opérationnels, ceux en télétravail et ceux qui sont restés inactifs.

Pour Hamid Bentaher, DG d’Accor Gestion Maroc, «le premier apprentissage dans de tels moments est l’humilité. Notre leadership a été également questionné. Nos managers étaient présents pour leurs équipes comme pour leurs clients et ont fait preuve d’agilité remarquable».

Pour sa part, Karim Tazi, fondateur de Marwa, confronté à la fermeture de ses magasins durant la pandémie, n’a pas hésité à jouer la carte de la transparence avec les collaborateurs pour construire collectivement des solutions. «Notre devise de départ a été de rendre la mode accessible et avec le développement de l’industrie 4.0 et du e-commerce, il fallait s’adapter à de nouveaux défis», dit-il.

