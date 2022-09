Je ne termine pas mes tâches !

Mon supérieur m’a fait le reproche que j’étais trop lente (nous avons vraiment beaucoup de travail). En fait, j’ai vraiment du mal à terminer mes tâches, en général, je commence quelque chose, puis au moment où j’arrive à une partie que «je n’aime pas», j’arrête et passe à autre chose et je me retrouve avec beaucoup de retard et des reproches !

Que me conseillez-vous ?

D.I.- Casablanca