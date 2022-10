Ils ne décident pas vite à cause des procédures!

Je suis directeur commercial d’une entreprise assez importante. J’ai des objectifs très ambitieux à atteindre mais ce n’est pas un problème pour moi. La difficulté, je ne l’ai pas «à l’extérieur» mais à l’INTÉRIEUR ! Je suis bloqué par des directeurs qui ralentissent à chaque fois des prises de décisions sous prétexte des procédures. Ce qui me fait perdre des deals. Ils passent leur temps en réunions à palabrer, mais quand il s’agit de prendre des décisions il n’y a plus personne ! Que me conseillez-vous ? K.P.- Casablanca

Ce qui semble facile pour l’un peut se transformer en montagne de difficultés pour l’autre. Nier cette complexité serait se priver d’un élément clé : la compréhension de l’origine de votre problème ! Car s’il s’agit de décider vite, il faut aussi le faire BIEN !

«On a toujours fait comme ça»

C’est la réponse qui déclenche les insomnies de la plupart des DG qui demandent à leurs équipes pourquoi, au fond, elles procèdent de cette manière (manière qui semble ne plus être adéquate au contexte). «On a toujours fait comme ça» dénote de plusieurs choses et en premier lieu d’une incapacité à se remettre en question et à s’adapter aux règles du jeu qui, elles, changent en permanence. En second lieu, d’un développement personnel «médiocre» qui amène ces personnes à ne pas être capables de s’adapter aux changements de contexte dans lequel nous évoluons tous. Et enfin, d’un sentiment de méfiance à l’égard du changement ou de la nouveauté qui prend le dessus sur toute velléité d’initiative.

