Etre la source de motivation pour les collaborateurs

Il est vrai que les deux années précédentes ont laissé des traces, que ce soit sur le plan économique, financier, humain que mental.

Nous avons perdu le rythme de travail, ce qui a généré une baisse du chiffre d’affaires de 30% durant ces deux dernières années. Des réalisations d’un mois qui se font sur un trimestre.

Bien évidemment, cette baisse de régime trouve son origine dans la diminution de l’engagement, de l’envie de s’impliquer dans le travail ou encore de perte de motivation et de confiance.

Le plus important est d’instaurer un climat de confiance en mettant en place une organisation de travail appropriée à la situation. Et de façon plus individuelle,il s’agit aussi de leur donner le support pour s’adapter aux nouvelles contraintes (télétravail…), les aider à travers l’introspection à se recentrer sur leurs acquis et renforcer la confiance en eux (connaître ses limites, ses points forts, aligner ses objectifs personnels avec les objectifs professionnels.

En tant que manager je dois d’être la source de motivation pour les collaborateurs.