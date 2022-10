En lançant son agence digitale, elle a pu mettre en place un système qui lui sied le mieux

Passionnée par le marketing, Habiba Benjelloun décroche un double master en marketing stratégique et opérationnel à Paris. Elle intègre en 2005 le groupe Coca Cola France où elle effectue ses premières armes en tant que chef de produit. Elle enchaîne ensuite les expériences dans de grands groupes internationaux, à Paris puis à Casablanca, au sein des directions marketing (KFC, Fromagerie Bel, Intralot, Pernod Ricard). En 2017, c’est au sein d’Avito – Adevinta group qu’elle opère en tant que chief marketing officer, avec pour mission de développer la marque et la performance digitale de la plateforme et renforcer le leadership de la marketplace au Maroc.

Avec plus de 16 années d’expérience elle fonde en 2020 l’agence DNA (Digital Nomads Agency) dont le rôle est d’accompagner les clients dans leur stratégie digitale intégrant tous les leviers nécessaires à leur croissance en ligne: User acquisition, emailing et CRM, SEO, social media management, UX design, développement web, formation, branding et création de contenu. «DNA a pour particularité d’être une plateforme qui rassemble les meilleures expertises du digital, au Maroc comme à l’international et d’être 100% remote», souligne t-elle. Et de poursuivre : «J’ai le sentiment d’avoir toujours évolué dans le digital et ce, depuis le début de ma carrière professionnelle chez Coca Cola à Paris. Au début, le digital était perçu comme un simple canal de communication mais son évolution rapide n’a laissé aucun doute quant à la place prépondérante qu’il allait avoir dans la vie des consommateurs».

Pour elle, tout obstacle peut être transformé en opportunité. En lançant sa structure, elle a pu mettre en place un système qui lui correspond davantage et de confirmer que sur la place bon nombre de femmes entrepreneuses sont talentueuses et inspirantes et qui représentent clairement un atout pour l’innovation digitale au Maroc. «Elles devraient se rendre plus visibles et partager davantage leurs expériences», conclut-elle.