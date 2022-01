Diversité : Les entreprises appelées à plus de sensibilisation en temps de crise

Avec la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an, les répercussions durables en termes d’inégalités en entreprise risquent de s’aggraver davantage, notamment en ce qui concerne les questions de diversité et d’inclusion.

Si les actions en faveur de la parité et de l’égalité hommes-femmes sont de plus en plus nombreuses au Maroc, les avancées quant à elles restent lentes, et la crise n’a pas manqué de mettre un coup d’arrêt au mouvement à l’œuvre. Et généralement, ce sont les seniors, les travailleurs étrangers, les personnes issues de milieux défavorisés, les personnes en en situation de handicap ou encore les femmes qui sont les plus touchées par ces questions. Fort heureusement, certaines entreprises ont fait de la diversité et de l’inclusion un engagement fort, durable et concret sur le terrain, même dans les temps difficiles.

Alsa Maroc en est un bel exemple, surtout que l’entreprise intervient dans un secteur qu’est le transport urbain, connu pour sa forte représentation masculine. Le groupe s’est inscrit depuis plusieurs années dans une démarche en faveur de parité, de diversité et d’égalité, avec comme objectif principal de renforcer la présence des femmes dans les différents départements et métiers, et les promouvoir dans des positions de décision.

Attirer davantage la gente féminine

Plus encore, Alsa Al Baida a pour ambition d’atteindre un taux de parité femmes/hommes d’au moins 20% pour le métier de conductrice au niveau de la ville de Casablanca. L’entreprise a pour cela lancé en juin dernier une campagne pour recruter 100 conductrices afin de se joindre à l’équipe Casabus opéré par Alsa et se rapprocher de son objectif.

A cet effet, plusieurs incitations ont été proposées pour attirer davantage la gente féminine, notamment en leur accordant des formations en conduite et frais d’obtention du permis D, en plus d’un tutorat durant 6 mois. Une opération notable pour rappeler comme quoi un engagement fort est nécessaire pour limiter les inégalités.