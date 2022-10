• Vous intervenez dans le domaine de la communication interpersonnelle. La prise de parole représente-t-elle un challenge pour les dirigeants et managers ? Qu’est-ce qui la rend difficile ?

La plupart des dirigeants sont dans une culture de l’écrit et maîtrisent peu les mécanismes de l’oral. Ils pensent que prendre la parole est un exercice intuitif et qu’il faut être naturellement doué pour embarquer un public avec des mots. En réalité, c’est tout l’inverse. La parole n’est pas un art, c’est une mathématique ! Quiconque connaît la mécanique arrive à dégager du charisme en toute situation… à condition d’accepter que la parole est avant tout physique. C’est une voix qui sort d’un corps. Il faut maîtriser le corps au même titre qu’il faut maîtriser le fond du message. Surtout, il ne faut pas opposer le fond et la forme qui sont deux alliés et qui doivent travailler ensemble. Sortir de la logique de l’écrit et accepter que l’oral c’est comme un sport (il faut une technique et de l’entraînement), c’est le défi pour tous les dirigeants !

• Souvent les orateurs ont du mal à se tenir devant un public, quelles sont les insuffisances que vous remarquez chez eux ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, on prend la parole avec ses pieds. Dans notre cabinet, on parle de la «prise terre». Si les pieds ne sont pas solidement accrochés au sol, il y a peu de chance pour que les mots soient percutants (c’est valable debout comme assis). C’est une règle fondamentale bien souvent méconnue des dirigeants qui pensent que pour remplir l’espace, il faut beaucoup bouger. En plus de donner le tournis à ceux qui les écoutent, cela les fait perdre en efficacité et dilue la puissance de leurs mots. Amis dirigeants, accrochez-vous solidement au sol et ne bougez plus !

La bonne nouvelle c’est qu’une fois que les pieds sont solidement arrimés, cela permet de libérer les mains. Les mains des dirigeants sont souvent verrouillées en auto-contacts: on se frotte les mains, on se tord les doigts, on joue avec ses bagues… Bref, on envoie des signes d’inconforts. En accrochant les pieds, on va pouvoir facilement libérer les mains pour qu’elles libèrent votre parole et votre pensée. C’est physiologique. C’est exactement comme en vélo, si vous ne voulez pas tomber, il faut activer son corps et le mettre en mouvement, sauf que le mouvement est au niveau des mains et non des pieds ! C’est ce que nous enseignons à travers la méthode SPORT que nous avons développée.

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement