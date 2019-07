CAN 2019 : Tunisie – Sénégal (0-1)

Le Sénégal bat la Tunisie par un but à zéro et passe en finale. Les Sénégalais ont pris l’avantage en prolongations à la 98eme minute.

Les Lions et les Aigles de Carthage se sont affronté ce dimanche 14 juillet, au stade du 30-Juin du Caire. Une demi-finale de Coupe d’Afrique qui a tenue toutes ses promesses. Beaucoup d’actions de part et d’autre, avec un léger avantage pour le Sénégal.

Après 45 minutes plaisantes et animées, les deux équipes se séparent sur un score vierge. (0-0)

Le match est monté en intensité en deuxième mi-temps. Les Tunisiens ont pris les commandes et ont raté deux occasions pour ouvrir le score, avant d’obtenir meme un penalty à la 72eme minute.

Sassi veut se faire justice lui-même et s’empare du ballon pour tirer ce penalty. Après avoir marqué un temps d’arrêt dans sa course d’élan, Sassi frappe sur la gauche mais ça manque de puissance et Gomis plonge du bon côté pour se saisir du ballon !

A la 80eme minute, c’est au tour du Sénégal d’obtenir un penalty..

Henri Saivet s’élance à son tour mais Mouez Hassen part lui aussi du bon côté et détourne la tentative de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Le score restera inchangé après la fin des 90minutes.

En prolongations, et à la 98eme minute, Sur un coup franc excentré bien frappé par Saivet, le gardien de but tunisien Hassen manque complètement son intervention et le ballon rebondit sur un defenseur tunisien avant de finir au fond des filets. 1-0 pour le Sénégal.

Les Tunisiens ont tout tenter pour égaliser et arracher une séance de tirs au but…

L’arbitre a même sifflé un penalty pour les Aigles de Carthage à la 114eme minute, avant de revenir sur sa décision après consultation du VAR.