CAN 2019 : Tunisie – Madagascar (3-0)

Critiqué, empêtré dans le marasme de son équipe, le sélectionneur Alain Giresse a vu de très près l’élimination en groupes et en huitièmes , mais reste en course avec la Tunisie, pour les demi-finales de la CAN 2019. Ce soir, les Aigles de Carthage ont brillé face au Madagascar.