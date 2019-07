CAN 2019 : Nigeria – Afrique du Sud (2-1)

Le Nigeria a ouvert le score a la 27ème minute. Servi par Iwobi dans la surface, Chukwueze voit d’abord sa frappe être contrée par Mkhwanazi. L’ailier nigérian poursuit cependant son effort et bat le gardien Williams de près !

A la 74ème minute, et pur la première fois de l’histoire de la CAN, un but initialement refusé pour position de hors-jeu, a été finalement validé grâce à l’aide du VAR !

Après vérification des images, il s’avère que c’est Ighalo, le joueur Nigerian, qui a dévié le ballon vers l’attaquant sud-africain Zungu. Ce dernier n’était donc pas hors-jeu !

Alors que ce match très serré semblait se diriger vers les prolongations, les super eagles reprennent l’avantage, suite a un corner de la gauche, William Troost-Ekong profite d une mauvaise sortie du gardien pour placer le ballon au fond des filets a la 89ème minute.

Les Super Eagles battent ainsi les Bafanas Bafanas 2-1 au bout du temps réglementaire et se qualifient pour les demi-finales. Les hommes de Gernot Rohr affronteront soit l’Algérie, soit la Côte d’Ivoire au prochain tour. Réponse demain.