CAN 2019 : les Algériens champions d’Afrique

Les Fennecs ont remporté la finale de la CAN 2019 face aux Sénégalais par un but à zéro.

Dans une ambiance exceptionnelle au stade international du Caire, l’Algérie et le Sénégal se sont présentés, ce vendredi 19 juillet, devant la tribune officielle pour les hymnes nationales avant le début de la finale de la CAN 2019.

Composition des équipes

Sénégal

Gomis – Wagué, Sané, Kouyaté (c), Sabaly – Ndiaye, Gueye, Saivet – Diatta, Niang, Mané

Sélectionneur : Aliou Cissé

Algérie

M’Bolhi – Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini – Feghouli, Guedioura, Bennacer – Mahrez (cap), Bounedjah, Belaïli

Sélectionneur : Djamel Belmadi

Arbitre du match

Le Camerounais Alioum Alioum.

Et sur la première occasion du match , l’attaquant Baghdad Boundjeh côté gauche, hérite du ballon et voit sa frappe, aux abords de la surface, contrée par le défenseur Kouyaté, ce qui lobe le gardien et permet aux Fennecs de mener d’entrée. L’Algérie mène 1-0 à la 2eme minute face au Sénégal et entame son match de la meilleure des manières !

Les Sénégalais ne se sont remobilisés qu’en fin de première période, mais sans succès. Une seule occasion nette à la 40 ème minute : Servi dos au but à l’entrée de la surface et légèrement sur la gauche, Niang fait un contrôle orienté avant de déclencher une reprise de volée exceptionnelle du gauche qui passe à quelques millimètres de la lucarne de M’Bolhi. La mi-temps se termine donc par 1-0 pour les Fennecs.

Après la reprise, le Sénégal domine le jeu.

A la 60eme minute, l’arbitre de la rencontre n’hésite pas et montre le point de penalty après un centre de l’attaquant Sarr contré par la main de Guedioura.

Après l’intervention de la VAR, le camerounais annule ce penalty car Guedioura avait sa main collée au corps…

Le Sénégal ne parvient pas à égaliser même si sur une frappe de Mbaye Niang à la 81ème minute, cela aurait pu se réaliser. Mais on en reste à 1-0 jusqu’à la fin de la rencontre.