CAN 2019 : le Nigeria s’offre le bronze

Ce Mercredi 17 juillet, au stade Assalam du Caire, le Nigeria s’est adjugé la 3ème place de la coupe d’Afrique des nations 2019. Retour sur les temps forts de cette rencontre.

Après une erreur du gardien tunisien Ben Cherifia et une mésentente avec son défenseur Meriah, l’attaquant Odion Ighalo arrive lancé aux six mètres et pousse le ballon du droit, au fond du but !

Les joueurs d’Alain Giresse, refroidis d’entrée de jeu par ce but d’Ighalo à la 3ème minute, ont repris le contrôle du ballon dans cette premiere mi-temps mais ne parviennent pas réellement à inquiéter le gardien nigerian, Uzoho.

En début de deuxième mi-temps les Tunisiens tentent timidement de réagir.

Idéalement trouvé par Khazri dans la surface, le nouvel entrant, Chaouat qui a pris la place de Khenissi, frappe du gauche côté fermé mais le ballon termine dans le petit filet du gardien nigerian.

A la 62ème minute, un corner joué court, les Nigérians parviennent à servir Chukwueze, oublié par la défense tunisienne à l’entrée de la surface. Le joueur de Villarreal enroule une frappe puissante. Ben Cherifia a légèrement touché le ballon pour le sortir hors de ses cages.

Le score restera inchangé jusqu’à la fin des 90minutes.

A noter, que le buteur de ce match est désormais seul en tête du classement avec 5 buts en CAN. L’attaquant Odion Ighalo a réussi ainsi à distancer le Sénégalais Sadio Mané et les Algériens Riyad Mahrez et Adam Ounas, en embuscade avec trois buts et qui s’affrontent en finale vendredi.