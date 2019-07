CAN 2019 : l’Algérie bat la Côte d’Ivoire et passe en demi-finale

Au stade du Suez ce soir, l’Algérie s’est imposée face à la Côte d’Ivoire (1-1, 5-4 tàb) au terme de la séance des tirs au but ! Les Fennecs verront les demi-finales et affronteront le Nigeria.

Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont affronté, ce jeudi 11 juillet à Suez, les Fennecs d’Algérie, pour une place en demi-finale de la CAN 2019.

Malgré la chaleur écrasante du Caire (38°C), c’est avec beaucoup d’intensité qu’a débuté le choc le plus attendu de ces quarts de finale.

Servi au point de penalty par Bensebaini, Feghouli reprend en première intention pour tromper le gardien Gbohou (20′). L’international algérien signe son premier but de la CAN 2019 et lance les hostilités.

Les Algériens rentrent au vestiaire avec un but d’avance.

La seconde mi-temps repart très vite. Bounedjah est fauché par le gardien à l’intérieur de la surface de réparation . Penalty validé par la VAR et carton jaune pour Gbohouo ! Boundjah va s’en charger, mais sa frappe finit sur la transversale ! L’Algérie manque le break.

Et.. Sur une contre attaque à la 62eme minute, l’ailier Wilfried Zaha se défait de la défense algérienne et glisse à Kodja au centre qui en puissance trouve le cadre. Le gardien algérien Rais Mbohli ne parvient pas à l’arrêter.

Le score en restera là jusqu’à la fin des 120minutes.

L’Algérie se qualifie après une victoire aux tirs au but 5-4.

Le Sénégal doit encore attendre pour connaître le nom de son adversaire, qui sera le vainqueur de Tunisie-Madagascar. Le match se jouera ce soir également..