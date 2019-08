Toyota lance le nouveau RAV 4

Près de vingt-cinq ans après le lancement de l’un des pionniers des SUV compacts au monde, il est venu conforter ce statut d’avant-garde. Le véhicule se dote d’un design révolutionnaire, au changement radical, dans une harmonie parfaite entre esthétisme et puissance. Il arbore à l’intérieur et à l’extérieur des formes polygonales, aux lignes affutées et robustes et à intérieur sophistiqué et soigné jusque dans les moindres détails. A la qualité des matériaux s’ajoutent une multitude d’innovations fonctionnelles (chargeur sans fil, ordinateur de bord avec un écran TFT 7, caméra de recul, toit panoramique ouvrant électriquement, hayon main libre…), ainsi que des équipements de sécurité sans failles (système de stabilisation d’attelage, régulateur de vitesse adaptatif, le contrôle automatique des freins…). Sur le plan technique, ce sont aussi des performances impressionnantes qui s’affichent avec ses 222 chevaux de puissance combinée et une transmission intégrale. A l’aise sur toutes les routes avec la possibilité du choix du mode de conduite (sport, EV, normal, Eco), le nouveau Rav4 bénéficie du dernier système développé par le groupe, leader mondial de l’hybride.