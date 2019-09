Smeia propose la nouvelle Jaguar XE avec 5 ans de garantie et d’entretien gratuits

Son tout nouveau design extérieur offre à la XE une silhouette plus affirmée et racée. Reprenant les lignes méticuleusement travaillées de la version précédente, le véhicule voit son caractère sportif réaffirmé, grâce notamment à des attributs empruntés à la sportive F-TYPE. La XE paraît visuellement plus large et plus basse. Ses ouïes d’aération avant et sa calandre, plus généreuses, sa ligne audacieuse et ses formes musclées laissent deviner ses performances et ses caractéristiques aérodynamiques améliorées. Les nouveaux phares avant Full-LED et les feux de circulation diurnes en forme de “J” confèrent à la voiture un supplément de caractère et de modernité.

À l’intérieur, la connotation sportive est rappelée sur les sièges sport aux coutures contrastées, mais également sur les palettes de volant Satin Chrome et les barres de seuil R-Dynamic. Le nouvel intérieur intègre un grand nombre de matériaux de qualité, de placages haut de gamme, de toutes nouvelles finitions de portes, le tout améliorant l’ergonomie de l’habitacle. L’habitacle de la nouvelle XE est à la fois luxueux et technologique, offrant ainsi plus de confort et de connectivité à tous les passagers. Chaque détail de l’habitacle a été repensé pour accroître le confort et optimiser les volumes de rangement. Un nouveau volant, le même que sur la Jaguar I-PACE 100% électrique, intègre des commandes invisibles avant l’allumage et des capteurs capacitifs, pour une gestion tactile et intuitive des fonctions principales.

Plus intelligente et plus connectée

La nouvelle Jaguar XE se veut la plus intelligente et la plus connectée de sa gamme. Le système d’infodivertissement Jaguar Touch Pro Duo, partagé avec la Jaguar I-PACE, est proposé pour la première fois sur ce modèle, et son fonctionnement est fluidifié grâce à des écrans tactiles haute résolution harmonieusement intégrés.

Côté motorisation, la nouvelle XE est proposée avec une gamme de moteurs Ingenium essence et diesel, à la fois propres et performants. L’Ingenium essence de 2,0 litres est disponible dans des versions développant 250ch et 300ch, badgées respectivement P250 et P300, tandis que l’efficient Diesel Ingenium de 180ch, badgé D180, développe 430Nm de couple, sa consommation pouvant descendre jusqu’à 4,9L/100km (jusqu’à 57,6mpg).

De série sur tous les modèles XE, le mode Dynamic accentue le caractère sportif de la voiture, grâce à des changements de rapports plus rapides, une réponse des gaz plus pointue, et un affermissement de la direction.

Smeia offre, grâce à Jaguar Care, 5 ans de garantie, 5 ans d’assistance et 5 ans d’entretiens gratuit inclus pour les clients de la nouvelle XE.