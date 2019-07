Smeia dévoile la nouvelle Série 7 et le nouveau BMW X7

Smeia, importateur exclusif des marques BMW et Mini, vient de lancer concomitamment la Série 7 et la X7. A travers cette opération, l’importateur, qui a à son actif 1091 voitures livrées à fin mai, veut consolider sa position de faiseur de marché sur les berlines et les SUV de luxe.

Pour la Série 7, le constructeur revisite sa gamme de berlines de luxe. Avec son caractère affirmé, son élégance raffinée, ses technologies innovantes pour l’affichage et la commande à bord, ses systèmes d’assistance à la conduite et sa connectivité de pointe, ce nouveau joyau redéfinit les standards du segment. Le nouveau design extérieur atteste plus que jamais de son caractère exclusif. Son habitacle s’impose comme une nouvelle référence en matière de confort.

La gamme de motorisation comprend désormais un nouveau bloc 8 cylindres, un moteur 6 cylindres en ligne et des hybrides rechargeables offrant une autonomie électrique étendue. Tous les moteurs du nouveau modèle sont conformes à la norme d’émissions Euro 6d-Temp. Par ailleurs, les systèmes d’assistance à la conduite proposent désormais des fonctionnalités étendues. Certains systèmes, notamment l’assistant de recul, témoignent des progrès réalisés en matière d’automatisation de la conduite.

Côté tenue de route, la nouvelle BMW Série 7 se distingue avec un équilibre parfait entre confort de conduite exceptionnel et sportivité sans compromis, caractéristique de BMW. Les prix commencent à 1 MDH.

Agilité et polyvalence

La X7 s’inscrit, quant à elle, dans la droite ligne de l’incursion de BMW dans le segment du luxe, qui constitue l’un des piliers de la stratégie d’entreprise du constructeur allemand. Smeia affirme que c’est le premier modèle à allier avec une telle réussite la présence, l’exclusivité et l’espace généreux d’une voiture de luxe à l’agilité et à la polyvalence d’un SAV (Sports Activity Vehicle). Grâce à son design intérieur haut de gamme pensé pour offrir toute la place nécessaire aux occupants et à ses équipements de pointe, le modèle le plus imposant de la gamme BMW X dégage une belle impression d’espace. Avec ses 5151 mm de long, ses 2 000 mm de large, ses 1 805 mm de haut et son empattement de 3105 mm, la BMW X7 séduit par ses proportions harmonieuses et s’impose d’ores et déjà comme le nouveau modèle phare de la gamme BMW X.

Spacieux et polyvalent, l’habitacle de la BMW X7 est équipé de série de trois rangées de sièges, permettant ainsi à sept personnes de prendre place dans le SAV.

Elle sera disponible dès son lancement en plusieurs variantes de motorisation. La BMW X7 xDrive50i sera dotée d’un V8 essence développant 462 ch/340 kW, tandis que la BMW X7 xDrive40i, sera équipée d’un moteur six cylindres en ligne délivrant 340 ch/250 kW. Deux moteurs diesel six cylindres en ligne seront également disponibles : le bloc de la BMW X7 xDrive30d affiche une puissance de 265 ch/195 kW tandis que celui de la BMW X7 M50d développe 400 ch/294 kW. Toutes les variantes de motorisation de la BMW X7 sont conformes à la norme d’émissions Euro 6d-TEMP.