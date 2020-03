SCAMA livre 17 camions porte-voitures à Tirso Maroc

Une cérémonie de livraison a été organisée en présence du management et des collaborateurs de Tirso Maroc et du groupe Auto Hall. L’occasion pour remettre la clé et le trophée mythiques de Ford Trucks au directoire de Tirso Maroc. Sensible au développement durable et soucieux de l’impact environnemental, le choix de Tirso Maroc s’est établi sur des camions neufs respectant les normes Euro 5 d’émission de CO2 et présentant un gain conséquent en consommation de carburant. Les 17 porte-voitures de Tirso Maroc qui peuvent porter jusqu’à 9 véhicules, ont été montés sur des châssis Ford Trucks de 18 tonnes, doté d’un moteur Ecotorq de 9 litres qui développe une puissance de 330 Ch à 1900 tr/min et présente un couple de 1 300 Nm à 1 200-1 700 tr/min.