Nouvelles Bentley Continental GT : Du luxe et de la puissance…agrémentés d’économies !

Les deux nouvelles versions des Bentley Continental GT et GT Convertible de troisième génération débarquent. Dessinées, conçues et fabriquées à la main à Crewe, en Grande-Bretagne, les Continental GT V8 et GT V8 Convertible offrent des performances hors normes, un raffinement exceptionnel et des technologies de pointe.

De l’extérieur, les GT de troisième génération représentent l’aboutissement suprême du design et de l’ingénierie Bentley (qui fête cette année son centenaire). L’élégance naturelle et l’esthétique racée de la carrosserie et des matériaux donnent vie à des voitures sublimes.

A l’intérieur, l’habitacle luxueusement innovant de la Continental GT V8 est d’un raffinement de haute facture. Les matériaux naturels, qu’il s’agisse de cuirs ou de placages rares issus de forêts gérées durablement, sont travaillés à la main et soigneusement assortis. Les sièges en cuir à 20 options de réglage s’imposent comme la nouvelle norme du confort et du raffinement et sont proposés dans un schéma de couleur uni pour les GT V8 et GT V8 Convertible. Quatre options supplémentaires de schémas de couleurs sont disponibles, en plus des surpiqûres contrastées, des passepoils et des surpiqûres croisées à la main.

Sous le capot, les nouveaux modèles dissimulent un puissant moteur essence V8 biturbo 4.0 litres de nouvelle génération développant 550 ch et 770 Nm de couple. Il combine de la puissance, de l’autonomie et une sonorité soignée grâce à un élégant échappement à quadruple sortie. L’accélération de 0 à 100 km/h se fait en 4,0 secondes pour le coupé en 4,1 secondes pour le cabriolet.

Ces superbes performances sont agrémentées de très belles économies de carburant en partie dues à la capacité du moteur de désactiver quatre de ses huit cylindres lorsque les conditions s’y prêtent, sans incidence sur la conduite. Le processus, qui ne prend que 20 millisecondes, est imperceptible pour le conducteur. La technologie Stop & Start, qui s’active lorsque le véhicule est proche de l’arrêt, est également disponible.

Selon Bentley Casablanca, les premières livraisons sont à prévoir au cours du premier trimestre 2020.