Nouvelle Volkswagen Golf VIII : la saga continue !

La huitième génération de la Volkswagen la plus vendue de l’histoire arrive ! Dévoilée la première fois en 1974, la Golf compte plus de 35 millions d’unités vendues.

Cette célèbre voiture a réussi, au fil des ans, à se faire une image axée sur la beauté du design, la qualité et la fiabilité. La toute nouvelle Golf VIII, qui vient d’être dévoilée à l’international, doit permettre à la Golf de faire perdurer ce statut de voiture emblématique.

Au niveau du design extérieur, la nouvelle compacte de Wolfsburg affiche quelques changements par rapport à sa devancière. Le nez du capot est un peu allongé et légèrement arrondi, procurant au faciès un regard fascinant et adorable. Deux arêtes tendues soulignent la partie latérale, mettant en relief la ligne de caisse surélevée et les bas de portières bien marqués. Du reste, pas de vrais changements au niveau de la poupe, sinon des blocs optiques et des sorties d’échappement un peu plus élégants que ceux de sa devancière.

Dans l’habitacle, la huitième génération de la compacte de Wolfsburg fait évoluer sa présentation intérieure et mise sur une connectivité accrue. Le constructeur a entièrement repensé le tableau de bord. Ce sont désormais les boutons de commande qui deviennent tactiles. Le poste de conduite entièrement numérique est une dotation standard, tandis que l’écran tactile central mesure 8,25 pouces en version de base, plus petit que dans la Golf 7, et passe à 10 pouces sur les finitions supérieures. Le système d’info-divertissement relaie le dispositif «We connect», donnant accès aux services de streaming et à la radio via Internet.

Sur le volet de la sécurité, la compacte de Wolfsburg devient la première Volkswagen à bénéficier de la communication Car2X de série, lui permettant de signaler les dangers par anticipation. Dès l’entrée de gamme, elle reçoit également le système de surveillance périmétrique «Front assist», l’assistant de maintien de voie «Lane assist», un nouvel assistant de braquage ainsi que les phares et feux arrière LED.

Sous le capot, le 1,4 TSI de la génération sortante tire sa révérence pour laisser place au nouveau 1,5 TSI disponible en 90 ch et 110 ch. En même temps, l’hybridation légère est attendue sur l’ensemble de la gamme essence. Concernant les blocs diesel, la Golf VIII sera animée grâce à un 1,5 TDI, qui remplace l’actuel 1,6 TDI et sera décliné en deux niveaux de puissance (115 et 150 ch). Par ailleurs, le constructeur promet le retour de la version GTi et de la Golf R (300 ch).

La toute nouvelle Golf VIII est attendue dans les concessions en 2020 à des prix qui commencent à la contre-valeur de 22 700 euros.