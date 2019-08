Nouvelle Polo VI : style, confort et capacités routières épatants !

Cette nouvelle génération cristallise ce qu’il y a de mieux dans les 42 ans de carrière qu’ont vécu les 6 générations de la Polo avec à la clé près de 17 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Bien placée au niveau du segment des citadines polyvalentes, l’allemande a vu débarquer de plus en plus de concurrentes venues jouer des coudes dans sa catégorie et lui chiper des parts de marché. Le renouveau n’était plus un choix, mais une nécessité. Ceci s’est fait dans les codes de la marque de Wolfsburg : l’évolution sans révolution et la fidélité à l’ADN de WV.

Une refonte qui est passée, en premier lieu, par l’adoption de la nouvelle plate-forme MQBA0 du groupe VAG, inaugurée par la cousine de la Polo, la Seat Ibiza. De l’extérieur, avec le nouveau squelette, la Polo a grandi. La citadine de Wolfsburg mesure désormais 4,05 mètres (+ 8 cm), ce qui la place parmi les plus grandes de la catégorie. Elle a aussi pris en largeur (+ 7 cm) mais surtout en empattement (+ 9 cm), et donc logiquement ses capacités d’accueil ont augmenté. Les places arrière sont elles aussi très généreuses pour un véhicule de cette catégorie. L’espace aux jambes est bon, la garde au toit également. De quoi rendre les voyages périurbains bien moins pénibles qu’auparavant. Et pour une fois, le conducteur et son passager avant n’auront pas à subir l’austérité des modèles VW. Le coffre offre 351 litres de volume de chargement, loin devant celui de la Clio ou de la 208, et juste derrière la référence de la catégorie, l’Ibiza (355 litres).

Trois finitions à partir de 170 000 DH

Côté confort à bord, on retrouve une qualité de matériaux convenable, les plastiques moussés sur le tableau de bord étant entourés de plastiques durs sur les contre-portes et lieux moins visibles. La nouvelle Polo a également bénéficié de toute la dotation des aides à la conduite reprises des segments supérieurs : régulateur adaptatif, stationnement semi-automatique, aide au changement de voies, détection des angles morts ou encore freinage d’urgence et anti-multicollision…

Sous le capot, la citadine polyvalente dissimule un moteur 1.0 MPI essence qui développe une puissance de 75 chevaux. Au registre de la tenue de route, la voiture enchaîne les courbes sans broncher, silencieuse et comme sur des rails, annulant toutes les imperfections de la route. La garde au sol est irréprochable.

Trois finitions sont disponibles chez la Centrale automobile chérifienne, Trendline, confort et premium avec des prix qui commencent à 170 000 DH.