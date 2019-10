Nouvelle BMW série 1 : Smeia sort le grand jeu sur le segment des compacts de luxe

Smeia veut ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire des modèles compacts Premium avec le lancement de la nouvelle BMW Série 1. Sportivité, lignes épurées, sécurité, finition soignée et connectivité…ce nouveau modèle est bien paré pour relever les standards du segment. Par rapport aux deux premières générations de la BMW Série 1 (produites à plus de 2,4 millions d’exemplaires), la troisième génération offre nettement plus d’espace avec des caractéristiques dimensionnelles quasiment inchangées.

De l’extérieur, la nouvelle face avant de la BMW Série1 reprend le design emblématique de la marque. La double calandre, véritable signature stylistique de BMW, est plus large et plus imposante sur le nouveau modèle. Pour la première fois dans l’histoire de cette gamme, les deux éléments de la calandre convergent au milieu. L’inclinaison des optiques de phare confère à la voiture une allure jeune et audacieuse. Les feux avant entièrement à LED – en version éclairage adaptif en option – produisent un effet visuel résolument moderne.

L’habitacle de la nouvelle BMW Série 1 est plus spacieux que celui de la génération précédente. À l’arrière, l’espace pour les jambes augmente de 33 mm. La hauteur sous pavillon gagne également 19 mm à l’arrière avec le toit ouvrant panoramique. L’espace pour les passagers s’élargit de 13 mm à l’arrière, et de plus de 42 mm à l’avant. Le volume du coffre est désormais de 380 litres (20 litres de plus par rapport à la génération précédente) et atteint 1 200 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. En outre, la largeur minimum du coffre à bagages augmente de 67 mm. Le toit panoramique à commande électrique est disponible pour la première fois sur la BMW Série 1. Des baguettes décoratives rétro-éclairées sont proposées en option. L’ergonomie a été repensée pour une utilisation plus simple des commandes.

Outre la finition d’entrée de gamme Lounge, la BMW Série 1 est proposée en finition Sport dotée d’éléments de design spécifiques, des inserts rétroéclairées, de sièges Sport en Tissu/Sensatec, et des projecteurs Full LED ; et une finition Pack M, équipé d’un toit panoramique ouvrant, d’une Navigation GPS, et un bouclier arrière BMW M en noir haute brillance.

Trois moteurs diesel et deux moteurs essence au lancement

Au registre de la motorisation, la voiture est animée grâce à trois variantes de moteurs diesel et deux moteurs essence. La gamme de puissance s’étend du bloc de 116 ch de la BMW 116d (consommation de carburant en cycle mixte : 3,9 – 3,8 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 103 – 100 g/km) au bloc de 306 ch de la BMW M135i xDrive. Le moteur qui équipe le fleuron de la gamme est le plus puissant quatre-cylindres de BMW. La BMW M135i xDrive abat le 0 à 100 km/h en seulement 4,8 s (4,5 s avec le pack M Performance, disponible à compter de 11/2019) et affiche une vitesse de pointe de 250 km/h. Ces performances ne nuisent en rien à ses caractéristiques de consommation et d’émissions. La consommation de carburant est de 7,2 – 6,8 l/100 km et les émissions de CO2 sont seulement de 157-155 g/km.

Les modèles compacts premium BMW Série 1 intègrent désormais de nombreux systèmes d’assistance à la conduite issus des gammes BMW qui sont dans des segments supérieurs du marché.

Pour son lancement au Maroc, Smeia proposera trois finitions différentes de la nouvelle BMW Série 1 : Lounge, Sport et Pack M. En matière de motorisations, seront disponibles dès le lancement la 118d et la 116d, le reste des motorisations suivra au courant de l’année: la 120d xDrive ainsi que la M135i xDrive. Les prix de la nouvelle BMW Série 1 commencent à 323 000 DH.