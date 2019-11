Nouveau Mercedes CLA Coupé : un mix réussi de dynamisme et d’intelligence !

Selon le management d’Auto Nejma, le CLA joue un rôle particulièrement important pour la conquête et la fidélisation de nouveaux clients. Au plus fort des heures de gloire du CLA, son attrait faisait que plus de deux tiers des acheteurs provenaient de la concurrence. Aujourd’hui, la moyenne d’âge des acheteurs de CLA est inférieure d’une dizaine d’années à celle du client Mercedes Benz moyen.

De l’extérieur, le véhicule, fabriqué dans l’usine de Kecskemét en Hongrie, arbore un capot long, un habitacle compact, une voie large associée à des ailes proéminentes et, enfin, un arrière de type GT avec un profil très prononcé. L’association d’une ligne de haut de glace très étirée et de portes sans encadrement prête au CLA Coupé un caractère sportif et élégant. L’avant est marqué par un design en forme de «nez de requin» et par un capot long à bossages.

L’habitacle très en arrière et la poupe sportive de type GT marient sportivité et élégance.

A l’intérieur, tous les éléments obéissent à deux mots d’ordre stylistiques : «high-tech» et «avant-gardiste». Cela commence par le volant et se poursuit par le module de commande de la poignée de porte, par la console centrale et par les sièges. Comme sur la Classe A, l’architecture unique de l’habitacle est due notamment à sa planche de bord de conception novatrice. En effet, les stylistes ont renoncé à la casquette au-dessus du tableau de bord. Ainsi, le volume principal de la planche de bord, qui évoque la forme d’une aile, s’étire sans aucune rupture d’une porte à l’autre. L’écran Widescreen de série est totalement indépendant. L’éclairage d’ambiance souligne cet effet. Les buses de ventilation façon turbines constituent un autre point fort sur le plan esthétique.

Pour ce qui est du dynamisme, le nouveau CLA tient toutes les promesses que laisse entrevoir son design. Sa voie large (en hausse de 63 mm à l’avant et de 55 mm à l’arrière par rapport à son prédécesseur), de même que son centre de gravité bas, sont deux éléments clés. Ces atouts permettent au CLA d’afficher les caractéristiques routières les plus sportives parmi tous les modèles de la nouvelle génération de véhicules compacts Mercedes-Benz. A cela s’ajoute une dotation technique spécifique, caractérisée, à l’arrière, par un essieu multibras aux vibrations et aux bruits filtrés et, à l’avant, par des paliers à amortissement hydraulique et une direction directe de série. Par ailleurs, une barre stabilisatrice de plus gros diamètre réduit le roulis. L’offre d’options comprend un amortissement réglable et adaptatif qui permet au conducteur d’opter soit pour un dosage confortable, soit pour un paramétrage résolument sportif. Quant aux jantes, elles vont jusqu’à 19 pouces. Enfin, l’ESP a été paramétré pour des vitesses en virage potentiellement élevées et optimisé pour le comportement routier du CLA.

Le nouveau CLA bénéficie de la toute dernière version du système de commande vocale MBUX – Mercedes-Benz User Experience. L’assistant vocal «Hey Mercedes» est capable de comprendre des instructions nettement plus complexes et d’y répondre». Le système de commande vocale connaît désormais les réponses en usage dans des domaines toujours plus nombreux. Grâce à un perfectionnement continu, il est même possible d’intégrer divers fournisseurs de contenus propres à chaque pays.

Le nouveau CLA coupé est disponible en motorisation Diesel 200d qui développe 150 ch et un autre bloc 220d développant 190 ch. Les deux sont dotés d’une boîte de vitesses automatique 8G-DCT. Une version Essence est aussi disponible. 4 finitions sont proposées, en l’occurrence la Style, la Progressive, AMG line et AMG Line+. Les prix commencent à 424 000 DH.