Nouveau Jeep Wrangler : le champion off-road se prête mieux aux aventures urbaines

C’est avec cet objectif clair que l’emblématique Jeep Wrangler a été entièrement rénové tout en restant fidèle à l’icône qu’il est, avec ses capacités tout-terrain légendaires, son style authentique et ses fonctionnalités technologiques avancées.Le résultat est un Wrangler plus performant grâce à un contenu technique inégalé. Du terrain le plus abrupt aux rues les plus sinueuses de la ville, le tout nouveau Jeep Wrangler est parfaitement à l’aise et offre un design plus moderne, combiné à une plus grande liberté en plein air et des fonctionnalités technologiques avancées en termes de sécurité et de connectivité.

La quatrième génération du Wrangler est proposée dans trois versions différentes : Sport, Sahara et Rubicon – toutes disponibles en configuration à deux ou quatre portes.

Nouveau moteur turbo diesel

Conçu pour maîtriser les pistes off-road les plus difficiles, le Wrangler est le résultat de plus de 75 ans de leadership dans le développement des systèmes 4×4. Deux systèmes à quatre roues motrices sont disponibles : Command-Trac – sur les versions de finition Sport et Sahara, et Rock-Trac – de série sur la configuration de finition Rubicon, le modèle le plus performant pour la conduite off-road. Les deux systèmes sont dotés de la nouvelle boîte de transfert permanente à deux vitesses Selec-Trac pour une surveillance et une gestion continues du couple transmis aux roues avant et arrière.

Par ailleurs, la sécurité des conducteurs et des passagers est au cœur du développement du tout nouveau Jeep Wrangler, qui offre toute une gamme de fonctions de sécurité actives et passives, notamment la surveillance des angles morts et la détection du chemin transversal arrière, les aides au stationnement avant et arrière, une caméra de recul avec lignes de réseau dynamiques et le contrôle de stabilité électronique (ESC) avec ERM (Electronic Roll Mitigation).

Sous le capot, le véhicule est animé grâce au nouveau moteur turbo diesel MultiJet II de 2,2 litres du Wrangler. Il est doté de la technologie MultiJet de deuxième génération. Ce moteur dispose de quatre soupapes par cylindre, d’un arbre à cames (DOHC), un système d’injection Common Rail à 2 000 bars, des injecteurs à solénoïde et un turbocompresseur à géométrie variable (VGT). Associé à une nouvelle transmission automatique à huit rapports, le moteur turbo diesel 2,2 litres développe 200 chevaux à 3 500 tr / min et un couple de 450 Nm à 2 000 tr / min. Il est également doté de la technologie ESS (Stop-Start) permettant d’économiser le carburant. Les prix commencent à 515 000 DH chez FCA Morocco.