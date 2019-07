Nouveau Hyundai Tucson : compromis idéal entre prix et équipements

Faciès séduisant, habitacle plus raffiné et capacités routières relevées. Les prix démarrent à 276 000 DH.

Restylage réussi pour la troisième génération du Hyndai Tucson. Après des réalisations commerciales satisfaisantes pour la deuxième génération, le nouveau SUV intermédiaire a eu droit à une légère mise à jour ! Outre la partie esthétique et l’habitacle, la gamme a été étendue avec l’arrivée d’une nouvelle finition d’entrée ( Prestige) et d’un nouveau sommet ( 4*4 luxe BVA). De plus, le modèle a profité d’un repositionnement prix pour mieux confronter la forte concurrence sur le segment des SUV compacts.

De l’extérieur, le SUV coréen arbore un faciès séduisant. La calandre et les optiques ont été redessinés et uniformisés avec l’identité stylistique du reste de la gamme Hyundai.

Le véhicule hérite d’une allure racée et athlétique grâce à ses surfaces fluides et raffinées, et à ses proportions équilibrées. Particulièrement marquée, la ligne de caisse latérale s’étire des optiques avant jusqu’à l’arrière, accentuant encore l’impression de dynamisme et de mouvement vers l’avant.

Positionnement revu

L’habitacle profite d’une modernisation plus marquée que l’extérieur. L’on est désormais loin des intérieurs qui faisaient bon marché! L’atmosphère est raffinée et confortable et les matériaux sont plus soignés. Outre l’écran en surplomb au sommet de la console centrale et le système média à la page, les nouveautés concernent les équipements de sécurité et multimédia. Citons notamment le freinage d’urgence autonome de série, la reconnaissance des panneaux, l’aide au maintien de file ou encore l’interface Apple CarPlay et Android Auto, dès le second niveau d’équipement. Clairement, le rapport prix-équipement est bon en raison d’une dotation d’option assez riche et de dernière génération proposée même sur les véhicules de série. Sachant que le concessionnaire, en l’occurrence Global Engines, a procédé à un repositionnement prix pour mieux affronter la concurrence sur un segment des très disputés du marché. Actuellement, la nouvelle finition d’appel récemment introduite (Prestige) est proposée à partir de 276 000 DH tandis que la finition supérieure (Luxe BVA 4*4 à double embrayage et 8 rapports) est commercialisée à 376 000 DH .

Côté motorisation, le nouveau Tuscon est disponible en deux moteurs diesel 1.6CRDI développant 115 ch et 136 ch pour le premier et 2.0 CRDI délivrant 185 ch pour le second. La consommation est limitée à 4.9 litres par 100km.