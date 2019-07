Nissan annonce la suppression de 12 500 emplois

Cette suppression d’emplois, qui représentent environ 10% de ses effectifs mondiaux, sera effectuée dans 14 usines déficitaires, principalement à l’étranger, d’ici la fin du mois de mars 2023.

Cette décision met fin à la stratégie expansionniste mise en place par l’ancien dirigeant du constructeur, Carlos Ghosn.

La réduction des effectifs est « une révision majeure des investissements que nous avons réalisés dans le passé », a déclaré le directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, lors d’une conférence de presse au siège de l’entreprise à Yokohama, soulignant la nécessité de réduire les coûts alors que les ventes du groupe ont chuté aux États-Unis et dans d’autres grands marchés.

Dans le cadre de ses réformes structurelles, Nissan a également annoncé une réduction de 10% des alignements de modèles d’ici la fin de l’exercice 2022.

Le nombre de pertes d’emplois est bien supérieur aux 4.800 estimés par la société en mai, date à laquelle elle a également annoncé qu’elle réduirait sa capacité de production mondiale de 10% à 6,6 millions d’unités par an d’ici à l’exercice 2022.

Nissan a annoncé la suppression de 6.400 emplois sur huit sites de production d’ici la fin de l’exercice 2019, jusqu’en mars prochain. Il s’agit des usines basées aux États-Unis, au Mexique, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Indonésie et en Inde, ainsi que dans les préfectures de Fukuoka et de Tochigi au Japon.

Le constructeur automobile coupera ensuite 6.100 postes supplémentaires dans d’autres usines d’ici l’exercice 2022.

Nissan tente de se relever après l’arrestation et le limogeage de Carlos Ghosn en novembre dernier pour prétendue inconduite financière. Il dirigeait la société japonaise depuis près de deux décennies et avait créé l’un des plus grands groupes automobiles au monde, avec Renault SA et Mitsubishi Motors Corp. comme partenaires de l’alliance.

