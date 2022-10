Marché automobile : Les grandes tendances de 2022

➤ Le désir de mobilité privée s’installe !

La pandémie a eu des effets sur tous les secteurs de l’économie, y compris l’automobile. A en croire les experts de l’automobile, la crise sanitaire n’a pas été, par ailleurs, sans conséquences sur les tendances du marché et les caractéristiques de mobilité des individus qui se méfient désormais des lieux où le risque sanitaire est élevé, préférant les déplacements à bord de leurs voitures.

Une tendance de fond est à relever à ce titre : le désir de mobilité privée s’est significativement installé pendant la crise sanitaire et s’affirme actuellement en période post-pandémique.

De plus en plus d’acheteurs potentiels pensent que la voiture est un moyen sûr et facilitera l’observation des mesures barrières.

➤ Le SUV continue d’être plébiscité

La tendance est mondiale. Le segment des SUV continue de s’attirer les faveurs des clients marocains. 4*4 et 4*2, grand SUV et petits gabarits, l’offre est très abondante et les clients ont souvent l’embarras du choix. La déclinaison SUV Mid-size de plus en plus proposée par de nombreux constructeurs a participé de manière remarquable dans l’essor des ventes que connaît ce segment au Maroc. Un autre détail et pas des moindres, le sentiment de sécurité que procurent les SUV a été décisif dans le recrutement de milliers d’automobilistes femmes qui se détournent de plus en plus des citadines, jadis leurs véhicules de prédilection.

Aussi, les prix pratiqués par les concessionnaires ont poussé plusieurs clients….

