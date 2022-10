Les voitures les plus prisées des Marocains

Dacia, continue d’imposer son diktat sur le segment des citadines

Sur le segment très prisé des citadines, Dacia impose son diktat depuis quelques années déjà. La Logan et la Sandero y règnent en maître. L’on compte récemment la Peugeot 208 qui a réussi des prouesses commerciales ainsi que la Renault Clio et la Hyundai Accent.

La Mégane et la Ford Focus, les compactes hatchback les plus prisées

Renault Mégane conserve son fauteuil de leader devant la Ford Focus. Les deux compactes sont suivies de Hyundai I30. Sur ce classement, l’on relève l’arrivée de la nouvelle Citröen C4 qui a pu se positionner en outsider grâce à 336 ventes à fin juin. Une vraie réussite sur un segment très disputé et dont les ventes ont régressé sur les dernières années au profit des citadines et des SUV.

Fiat règne désormais en maître sur les compactes sedan

Grâce à 332 nouvelles immatriculations, la Fiat Tipo est la compacte sedan préférée des Marocains. Cette prouesse de l’italienne s’est faite au détriment de l’ancien leader de ce segment du marché , en l’occurrence la Škoda Octavia dont les ventes ont régressé de 81,78% à fin juin et qui se voit dorénavant occuper la 4e place du classement.

La Toyota Corolla Prestige et la Renault Mégane sedan arrivent en deuxième et troisième place. L’on note la grande percée de la Hyundai Elantra qui réalise, au passage, une croissance exceptionnelle de ses ventes sur ce segment.

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement