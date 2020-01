Les nouvelles Kia Rio et Kia Cerato dévoilées

Dans la continuité des anciens modèles, Kia a fait évoluer la Cerato et la Rio pour les rendre dans l’air du temps. La nouvelle citadine Rio se pare de plusieurs atouts pour rivaliser désormais avec les grands noms du segment le plus vendu sur le marché. Doté d’une ligne séduisante et d’un design qui ne laisse pas indifférent, la nouvelle citadine fait la part belle aux équipements. La face avant devient très marquée par la calandre Tiger Nose, manière de s’aligner sur le reste de la gamme Kia. Dans l’habitacle, les équipements sont de bonne facture et l’ergonomie est au rendez-vous.

Côté motorisation, la nouvelle Kia Rio est dotée d’un bloc essence de 1.4 l délivrant 100 ch. Les prix démarrent à 129 900 DH. Pour partir au volant de la finition avec boîte auto, il faut compter plus de 179 900 DH.

Pour la berline Cerato, le nouveau modèle joue la carte de la dotation en équipements et du confort à bord. Plus moderne et reprenant les nouveaux éléments de la charte du constructeur coréen, elle s’inscrit clairement dans la nouvelle stratégie stylistique supervisée par le maître du design, Peter Schreyer. Une référence mondiale dans son domaine et surtout une aubaine pour KIA pour se hisser aux premiers rangs des marques les plus influentes au plan international.

La face avant, plus agressive, affiche une calandre rapetissée, redessinée et cerclée de chrome, bordée de part et d’autre d’optiques effilés avec éclairage diurne en LED.

A l’intérieur de la nouvelle Kia Cerato, les matériaux sont de très bonne facture, les rangements sont satisfaisants et l’ergonomie a été revue pour plus de praticité et d’espace. Le renouveau est visible dans une sellerie ferme et un espace aux jambes plus important, notamment au niveau de la banquette arrière. Un écran tactile de 8 pouces intégrant plusieurs fonctionnalités et applications, comme le système audio, le bluetooth, la connexion à des sources externes (Apple CarPlay et Android, etc.) occupe le centre de la planche de bord, redessinée sans trop de fards.

Sous le capot, le véhicule dissimule un moteur diesel avec le bloc 1.6 CRDI qui fournit 136 chevaux de puissance.

Le prix catalogue de la Cerato démarre à 199900 DH. La finition haute gamme culmine à 285 000 DH. Pour le management de Kia Motors, la Certao offre ainsi un rapport qualité /prix très compétitif, surtout dans la catégorie des tricorps par rapport à la concurrence.

A noter que depuis la reprise de la carte Kia au Maroc par le groupe GBH, la marque coréenne a multiplié par 4 ses ventes, passant en 2019 à 1600 unités écoulées. «Avec l’élargissement du réseau et de la gamme, nous allons développer davantage nos réalisations», souligne Cedric Veau, directeur général de Kia Maroc, s’exprimant lors d’une conférence de presse en marge du lancement des nouvelles Cerato et Rio.

Le groupe GBH prévoit de porter son réseau à 20 points de vente en 2020. De plus, il compte consolider ses efforts dans le chantier de la digitalisation à travers une plateforme pour assurer plus de proximité avec ses clients.