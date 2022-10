Légère reprise des transactions, en attendant la fin de l’année !

Le marché automobile donne de légers signaux de reprise. Malgré la contre-performance des premiers mois, les opérateurs sont restés globalement optimistes quant à la reprise des transactions. Ce mois d’août, ils ont été servis. Le marché a enregistré au compteur 11 463 ventes VP et VUL, contre 10 999 écoulées en août 2021, soit une croissance de 4,22%. Dans le détail, le véhicule particulier (VP) a enregistré une hausse de 7,34% avec 10014 unités vendues en août par rapport au mois d’août 2021 durant lequel s’étaient écoulées 9 329 unités. Par contre, le véhicule utilitaire léger (VUL) a connu une baisse de 13,23% avec 1 449 unités écoulées contre 1670 unités vendues en août 2021.

Par marque, la majorité des opérateurs ont vu leurs transactions s’améliorer : seuls 3 n’ont pas profité de l’embellie des ventes.

En effet, le leader Dacia qui même pénalisé par le passage du Dokker désormais badgé Renault Express, poursuit ses bonnes performances. La marque low cost écoulé 2801 unités, affichant une croissance de 24,77%. et contrôle désormais 27,97% du marché. Sa consoeur Renault, contrairement aux 4 derniers mois, est finalement parvenue à sortir de la spirale des résultats négatifs. Elle a ainsi progressé de 49,94% avec 1 276 véhicules vendus. La marque au losange conserve toujours sa seconde place et détient 12,74% de parts de marché.

Sur la 3e marche du podium, Hyundai confirme sa bonne santé. La marque sud-coréenne, qui bénéficie largement de la disponibilité qui fait défaut chez la concurrence, a totalisé en août 2022 un volume de 1048 véhicules et une hausse de 6,5%.

Au volet des ventes premium, AUDI est toujours première malgré le recul de ses ventes de 26,42%. La marque aux anneaux a écoulé 234 unités et détient 2,34% de part de marché. BMW conserve également sa seconde place grâce aux 203 véhicules vendus. La marque à l’hélice recule de 5,58% (2,03% de part de marché). L’autre allemand Mercedes-Benz est toujours troisième. La marque distribuée par AutoNejma a écoulé 200 unités, soit une hausse de 60%, lui valant 2% de part de marché.

Il faut dire que tout plaidait pour une croissance des ventes au cours de 2022. En début d’année, tous les ingrédients semblaient se réunir…

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement