Le Volvo XC 40 proposé cet été à partir de 390 000 DH

Elue voiture de l’année 2018 et ayant été consacrée plus d’une dizaine de fois aux Etats-Unis, le XC40 se veut un compromis entre équilibre et élégance.

Arborant la face avant typique de la marque,le XC40 se pare de traits de style originaux qui affirment sa personnalité. Son capot nervuré, ses feux diurnes en forme de «T» inspirés du marteau de Thor, ses flancs travaillés, sa calandre concave, affermissent davantage sa silhouette. A l’intérieur, le Volvo XC40 reflète plus que jamais l’attachement des Suédois à la lumière. Disponible en option, le toit panoramique inonde l’intérieur de la lumière du jour. Le soir, les passagers pourront profiter de l’éclairage intérieur à LED qui illumine le tableau de bord. L’ergonomie a été aussi minutieusement étudiée.

Et comme Volvo ne fait aucun compromis sur la sécurité, il a doté le XC40 de toute une panoplie de dispositifs qui en font l’une des voitures les plus sûres de son segment. Le système City Safety est ainsi disponible de série sur tous les Volvo XC40. Il permet non seulement d’identifier les autres véhicules, mais également les piétons, cyclistes et animaux de grande taille et d’intervenir pour avertir le conducteur en cas de collision imminente. Si ce dernier ne réagit pas à temps, le véhicule freine automatiquement.

Cet été, le XC40 est disponible dans tout le réseau Scandinavian Auto à partir de 390 000 DH.