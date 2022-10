Le système de conduite autonome de Mercedes-Benz certifié à l’international

Le « Drive Pilot » de Mercedes Benz devient le premier système de conduite autonome de niveau 3 à être certifié au niveau international. Le système «Drive Pilot» privilégie la sécurité et la fiabilité. Il est en effet basé sur une architecture qui permet de contrôler, en toute sécurité, toutes les situations susceptibles de se présenter. A ce titre, le freinage, la direction, l’alimentation électrique et certaines parties du système de capteurs sont conçus avec une redondance physique et fonctionnelle. La batterie, le moteur de direction, les capteurs de vitesse de roue et les algorithmes utilisés par le système pour le calcul des données sont…

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement