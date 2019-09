Le Salon de la sous-traitance tient sa 6e édition du 25 au 27 septembre

C’est un grand évènement qui se prépare pour l’industrie automobile ! La filière de la sous-traitance, très cruciale pour le secteur en entier, tient son rassemblement annuel. Du 25 au 27 septembre, l’Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction Automobile (Amica), organise en partenariat avec Tanger Med Zone, Renault Maroc, Peugeot Citroën Automobile et Atlantic Free Zone, la sixième Édition du Salon de la Sous-Traitance Automobile à TFZ sous le thème « Sous-traitance automobile : Un levier pour une croissance durable ».

Plus de 300 exposants ont déjà confirmé leur participation à cette importante manifestation qui leur permettra de dévoiler leurs nouveautés et offres en matière de sous-traitance. Le Salon se déroulera sur le site de Tanger Free Zone sur une superficie couverte de plus de 5400 m² érigée pour accueillir plus de 5000 visiteurs venus s’enquérir des dernières innovations du marché.