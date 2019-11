Le nouveau Nissan Juke : plus spacieux et plus connecté

Le Nissan Juke se réinvente. Toujours aussi athlétique et confortable, le tout-nouveau Juke, dévoilé à Londres, Paris, Milan, Barcelone et Cologne, offre des niveaux de performances et de technologie supérieurs, sur une carrosserie crossover plus spacieuse. Grâce à ProPILOT et à sa connectivité remarquable, Juke apporte à Nissan Intelligent Mobility un vrai pas en avant.

Selon le constructeur, la nouvelle conception et l’expérience de conduite passionnante plairont au nombre croissant de clients optant pour des crossovers urbains. Le Juke a grandi tout en conservant les qualités de conduite agréable qui l’ont toujours distingué. La gamme Nissan Juke se compose désormais de cinq versions pour les particuliers et d’une version Business Edition pour les clients professionnels. Ils reçoivent tous la motorisation DIG-T 117, turbo 3 cylindres de 1,0 l. développant 117 ch. Celle-ci est associée à une boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports, ou à une transmission manuelle à 6 rapports. Cinq niveaux de finition sont proposés : Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna et, pour la première fois, une finition privilégiant la personnalisation baptisée N-Design.