Lancé en 2018, Jeep Cherokee restylé débarque au Maroc

L’évolution esthétique est assez nette par rapport à la version d’avant-restylage et la mise à jour technologique est également assez notable, surtout en matière d’info-divertissement. Sous le capot, le Cherokee new look abrite un 2.2 l de 200 ch et 450Nm.

Le SUV compact de Jeep débute sa carrière avec une seule finition au catalogue, une édition limitée baptisée Night Eagle et offrant un niveau d’équipements très satisfaisant. FCA propose ce modèle à partir de 409 000 DH.