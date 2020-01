La Nouvelle Volvo S60 débarque… uniquement en essence !

A l’international, la gamme de la S60 se compose de quatre motorisations. Le choix est donné entre deux versions hybrides rechargeables (T6 Twin Hybrid de 340 ch et T8 Twin Hybrid de 390 ch, voire 408 ch quand il est «Polestar Engineered») et autant de variantes 100% essence.

Le concessionnaire local, Scandinavian Auto Maroc, a fait le choix du menu unique pour le lancement. Seule la version essence S60 T4, certainement moins puissante que la T5, est disponible dans les showrooms pour le moment.

Côté gabarit, cette belle suédoise est érigée sur la plateforme modulaire SPA, consacrée dans les modèles XC60 et V60. Un point fort du nouveau modèle: sa dotation en équipements de sécurité. La voiture dispose des équipements de sécurité les plus sophistiqués : freinage automatique d’urgence et «post-collision», système anticollision City Safety upgradé (qui déclenche une mesure d’évitement dans le cas de figure où un véhicule provient de la voie inverse), système de protection anti-sortie de route (qui détecte le risque de sortie de route entre 65 et 140 km/h, avec ou sans marquage au sol, et qui, le cas échéant, apporte une action corrective sur la direction comme sur les freins), etc.

Dans l’habitacle, la fonctionnalité et l’ergonomie typiquement scandinaves sont érigés en maître mot. Les sièges Sport Contour de la nouvelle Volvo S60, au rembourrage généreux, assurent un meilleur maintien latéral. Les habillages en tissu/cuir perforé, retrouvés aussi sur le levier de vitesses en cuir, apportent une touche supplémentaire de sportivité.

De plus, la nouvelle S60 est clairement une voiture très connectée. Elle regorge de fonctionnalités et de systèmes digitaux en intégrant le combiné d’instrumentation digital 12,3 pouces personnalisable, doublé d’un écran tactile multimédia HD de 9 pouces. Il facilite l’accès aux fonctions de confort et et d’info-divertissement. Le système multimédia Sensus Connect donne accès à un écran central tactile format portrait, à une connexion 4G avec hotspot Wi-fi, aux systèmes embarqués Apple CarPlay et Android Auto, ou encore à 8 HP à 200 W.

Côté prix, la nouvelle Volvo S60 est proposée à partir de 464 000 DH dans les showrooms de Scandinavian Auto Maroc.