La nouvelle Peugeot 208 à l’avant-garde des berlines compactes

Sopriam vient de dévoiler la nouvelle Peugeot 208. Dès le premier regard, le véhicule séduit par son nouveau style, plus affirmé, sportif et racé. Alliée à des antibrouillards excentrés, cette nouvelle identité transforme visuellement le véhicule et le rend plus large, plus dynamique et mieux posé sur la route, invitant d’emblée le conducteur à prendre le volant.

A l’intérieur, la Peugeot 208 offre un intérieur qualitatif et épuré dans lequel toutes les fonctions sont à portée de main et les gestes sont plus faciles avec le Peugeot i-Cockpit. Composé d’un volant compact, d’un combiné tête haute et d’un grand écran tactile, le i-Cockpit procure des sensations directes pour une conduite stimulante, instinctive et sûre.

Côté comportement routier, la compacité, la légèreté, l’aérodynamisme et le toucher de route de Peugeot 208 procurent une synthèse parfaite de confort. Associées à de nouveaux équipements technologiques, ces qualités s’accompagnent de performances et d’économie à l’usage. La direction se montre précise et très agréable à manier. A noter que l’engin dispose, au choix, d’une motorisation 100% électrique qui vient animer la variante e-208. Elle délivre 136 chevaux pour une réactivité immédiate, un silence de fonctionnement et une absence de vibrations.

L’importateur a misé sur deux blocs incontournables, l’un essence de 75 chevaux et l’autre diesel délivrant 92 chevaux. Plusieurs finitions sont annoncées (Access, Active, Allure), l’importateur de la marque ayant communiqué pour l’instant sur des tarifs de lancement relatifs aux deux entrées de gamme essence et diesel. Le tarif de lancement est de 123 000 DH avec un moteur à essence (75 ch) et de 143 000 DH avec un diesel de 90 ch.