Hyundai met trois véhicules IONIQ hybrides à la disposition de la FRMF

Global Engines, importateur et distributeur exclusif de la marque Hyundai au Maroc, et la Fédération royale marocaine de football ont annoncé, au début de l’année, la signature d’un accord de partenariat d’une durée de trois ans. En vertu de cet accord, Hyundai Maroc est le nouveau transporteur officiel des Lions de l’Atlas. Le 3 septembre, Hyundai a organisé à Casablanca la cérémonie de livraison de trois véhicules IONIQ Hybrides, qui seront mis à la disposition de la Fédération royale marocaine de football pendant toute la durée de leur partenariat. L’occasion pour le constructeur de célébrer son nouveau partenariat stratégique avec la FRMF et ce, à quelques jours du lancement des matches éliminatoires de la CHAN 2020.

« Ce nouveau partenariat vient consolider la présence historique de notre marque dans le monde du football de haut niveau, nous sommes engagés dans différentes compétitions nationales et internationales depuis près de 20 ans. Le transport étant un volet stratégique, nous sommes engagés en tant que partenaire automobile officiel à apporter tout notre soutien à la Fédération Royale Marocaine de Football ainsi qu’à l’Equipe nationale, au même titre que nous sommes engagés à veiller sur nos clients en leur offrant une expérience de conduite unique», a declaré Oussama Berrada Gouzi, directeur général de Global Engines.