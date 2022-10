Hybride et électrique peinent à se frayer leur chemin !

La mobilité verte est encore à ses balbutiements au Maroc. Selon les chiffres de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), les voitures à motorisation alternative (hybride et électrique) pèsent 3,2% du marché. A y voir plus clair, en 2021, les ventes de voitures vertes ont progressé de 145% par rapport à 2019. Ceci est dû essentiellement à la hausse de la demande des voitures hybrides dont les ventes sont passées de 1886 unités en 2019 à 4196 en 2021. Les voitures électriques demeurent moins commercialisées, puisque seules 267 unités ont été vendues en 2021.

Sur ce segment, c’est la “Citroën Ami”, modèle fabriqué à l’usine Stellantis à Kénitra et qui procure jusqu’à 70 km d’autonomie, qui dame le pion au reste des marques. Quant aux voitures hybrides rechargeables, la demande a augmenté de façon notoire, vu que 421 véhicules ont été vendus en 2021, contre 139 en 2020 et 89 en 2019. Pour les professionnels, ces statistiques dénotent d’un début d’adoption de la part des consommateurs, tout en affirmant que la part de marché de l’électrique reste très modeste. Pour des marchés matures dans la mobilité verte, par exemple en Europe, plus de 20% du parc est constitué de véhicules à motorisation alternative.

Qu’est-ce qui explique, donc, cette réticence des automobilistes marocains à aller vers de telles motorisations ? A en croire les opérateurs du marché, le principal frein est …

