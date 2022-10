Florilège des nouveautés de l’année

Nouvelle Peugeot 308 : Une belle citadine qui a du caractère !

La nouvelle Peugeot 308 est le premier véhicule de la gamme à arborer le nouveau blason, affirmant ainsi la personnalité et le caractère de la marque. Intemporel, portant le savoir-faire et le savoir-vivre à la française, la marque ouvre une nouvelle page de son histoire faite d’expérience du temps présent et d’expérience globale de qualité. L’optimisation générale de l’architecture bénéficie à l’habitabilité et affirme le dynamisme ainsi que l’identité. La nouvelle Peugeot 308 s’affirme dans son segment et change de morphologie. L’empattement allongé de 55 mm permet d’étirer la silhouette et d’offrir davantage d’espace aux passagers arrière, tandis que la hauteur diminuée de 16 mm et associée à un soft-nose allonge visuellement le capot.

A l’intérieur, le Peugeot i-Cockpit fait partie de l’ADN de la marque. A chaque génération, il s’enrichit et se modernise. Avec cette nouvelle Peugeot 308, il marque une évolution en terme d’ergonomie, de qualité, de design et de technologie avec son tout nouveau système d’info-divertissement, le Peugeot i-Connect. Technologique, la nouvelle Peugeot 308 propose des aides à la conduite de dernière génération.

Sous le capot, la nouvelle Peugeot 308 dissimule un moteur diesel, contenu en CO₂, répondant à la dernière réglementation Eur6. Cette motorisation disposant de 4 cylindres de 1,5L de cylindrée :BlueHdi 130 S&S BVM6, et BlueHdi 130 S&S EAT8.

Le nouveau TIGGO 8 PRO MAX capitalise sur le savoir-faire du constructeur Chery

Chery a officiellement lancé le nouveau TIGGO 8 PRO MAX dans les marchés du Moyen-Orient et de l’Amérique centrale et du Sud. Avec le nouveau système de puissance et les 4 roues motrices intelligentes, ce modèle est très apprécié par les consommateurs en raison de ses performances et de sa tenue de route. Parallèlement, aux côtés des modèles TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO, TIGGO 4 PRO et ARRIZO 6 PRO, le TIGGO 8 PRO MAX a renforcé la force de la famille PRO de Chery. Avec une expérience de développement de plus de 20 ans, Chery a construit ses propres systèmes techniques. L’équipe de recherche et de développement du groupe motopropulseur, qui compte plus de 1000 membres, a élaboré en 48 mois le nouveau moteur 2.0TGDI qui sera monté sur le tout nouveau modèle TIGGO 8 PRO MAX, démontrant ainsi la puissance croissante de Chery.

Ce moteur adopte un système de gestion thermique intelligent de deuxième génération, une technologie intégrée de réduction des frottements ultra-faibles, de sorte que la vitesse de préchauffage du moteur soit augmentée de 55 % et que son efficacité mécanique globale atteigne 96 %. Ainsi, le moteur peut facilement générer une puissance maximale de 187 kW et un couple maximal de 390 Nm. Grâce à l’efficacité de la transmission 7DCT, le TIGGO 8 PRO MAX peut atteindre l’accélération de 0 à 100 km/h en seulement 7,3 secondes, surpassant facilement la plupart des concurrents. En outre, Chery a également obtenu une consommation de carburant ultra-faible de seulement 7 litres aux 100 kilomètres.

Le nouveau C5 Aircross garde l’essentiel et offre une expérience à bord plus confortable !

Le nouveau Citroën C5 Aircross capitalise sur ses points forts que sont le confort, l’espace à bord et la modularité, et va au-delà en offrant davantage de caractère grâce à un style extérieur plus structuré ainsi que des couleurs et matières plus nobles à l’intérieur. Le SUV aux chevrons (260000 unités vendues depuis son lancement en 2018) se distingue sur le segment très concurrentiel des SUV compacts grâce au confort. Pour booster sa carrière, le SUV français se pare d’un nouveau style.

Visuellement plus large et imposant, le nouveau C5 Aircross introduit un nouveau langage de formes où les rondeurs laissent la place à des lignes plus structurées. Le style de la face avant adopte un nouveau visage, plus vertical. Typique de la nouvelle identité Citroën, la signature lumineuse à LED en «V», à la fois fine et ciselée, reçoit un effet 3D au travers des «touches de piano».

Dans l’habitacle, le C5 propose une parure plus soignée et dynamique. Il se dote d’une nouvelle tablette tactile de 10 pouces qui semble flotter sur la planche de bord. Ce nouvel écran, qui équipera les versions avec navigation en motorisation thermique améliore l’ergonomie en proposant des commandes de climatisation en accès direct et une lecture plus haute qui permet de garder le regard sur la route.

Le C5 Aircross offre un large éventail de technologies de dernière génération. Le conducteur bénéficie de 20 aides à la conduite référentes dans le segment des SUV compacts. En plus des anciens moteurs thermiques (diesel et essence), l’offre d’une motorisation hybride rechargeable vient accroître le bien-être à bord grâce aux bénéfices d’un roulage en électrique pour les trajets quotidiens jusqu’à 55 km, et une autonomie illimitée pour les longs trajets grâce au moteur essence. Capable de rouler sans vibrations jusqu’à 135 km/h en mode électrique, le nouveau moteur dispose d’un couple de 320 Nm disponible instantanément qui permet d’assurer un confort d’utilisation permanent en garantissant des reprises dynamiques à n’importe quel moment.