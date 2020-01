Edition 2019 du Duster Trophy : Renault joint l’utile à l’agréable !

Sillonnant la vallée de l’Ourika jusqu’à Setti Fatma, ou longeant les falaises de la côte atlantique entre Imsouane et Imi Ouaddar, l’édition 2019 du Duster Trophy a allié la découverte du Royaume avec la mise à l’épreuve des capacités du tout-terrain de la marque Dacia. En effet, le convoi est composé de plus de 25 Dacia Duster et de 40 participants, de différentes générations, venant de plusieurs villes du Maroc, qui ont accepté de vivre l’aventure Duster Trophy, et surtout mettre à l’épreuve la robustesse de leur propre Duster. Le convoi Duster Trophy a parcouru près de 1400 km en 4 jours, passant de 1500 mètres d’altitude au cœur de l’Atlas à 1m du niveau de l’océan. Une des particularités de cette aventure est que non seulement elle met à l’épreuve la robustesse du modèle, mais elle met aussi en avant les atouts d’un modèle leader de sa catégorie, à travers une série de challenges créés pour l’occasion. Le 1er challenge s’intitulant «Plus de rangements que jamais», les participants étaient invités à chercher et résoudre les énigmes cachées dans les différents rangements à l’intérieur du Duster. Un jeu ludique mettant en avant la multiplication des rangements au sein de l’habitacle (portières, dossiers des sièges avant, sous le siège passager…). Le 2e challenge, «Plus smart que jamais», expose la Carte Mains-Libres, une avancée technologique certaine, simplifiant l’ouverture et la fermeture centralisée des portes.

Cette 3e édition a été aussi marquée par une action caritative sous le thème «Plus proche que jamais à Argan oil & amlou Coopérative Mogador Essaouira (Arganara)». Différents ateliers ont été mis en place afin de rénover et réhabiliter le local de l’association, tout en offrant aux femmes de la coopérative des conditions de travail décentes. Avec l’aide de tous les participants Duster Trophy, le local a été repeint, réaménagé et remis en état, avec une mise en place d’une enseigne et d’espace d’exposition des produits de la coopérative, pour une meilleure visibilité.

En parallèle de l’aventure, des challenges et de l’action sociale, le Duster Trophy a aussi fait escale dans les concessions NCRA à Marrakech et Sodisma à Agadir. Ces deux visites ont permis aux clients d’acquérir des informations tant sur le service après-vente que sur le réseau Renault/Dacia au Maroc, le plus étendu du Royaume.

Pour rappel, le Duster Trophy, lancé en 2017 par Renault Commerce Maroc, est un road trip de plusieurs jours à la découverte du pays à bord de Dacia Duster. La première édition a défié le grand Sud en partance d’Agadir pour arriver à Kasbah El Jouan, mettant à l’épreuve le modèle Dacia Duster. En 2018, la 2e édition a exploré le grand Nord.

Selon Renault Maroc, le Duster Trophy est une expérience enrichissante et unique en son genre. Cette épreuve permet d’interagir et de rapprocher la marque de ses clients, échanger avec les équipes Dacia et être à l’écoute de ses acheteurs, mieux les connaître et comprendre leurs besoins, ainsi que mettre en avant les qualités du modèle.